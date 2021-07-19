В этом выпуске:

- Путин готов рассказать США и Китаю, как выводить экономику из кризиса;

- Рождаемость в России за 5 лет снизилась на четверть;

- Более 70% населения экономят на развлечениях, одежде и еде;

- Москва и Подмосковье отменили QR-коды;

- В Екатеринбурге провели царский крестный ход, который был запрещён региональными властями;

- В Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай заболевания ковидом;

- В Израиле нарушение режима самоизоляции теперь – уголовное преступление;

- В Иране из-за нехватки воды начались массовые протесты, есть погибшие;

- В Германии число жертв наводнения выросло до 164, больше тысячи пропали без вести;

- В правительстве предлагают часть БАМа отдать в частные руки;

- Ростех накануне очередного авиасалона МАКС интригует кадрами нового боевого самолёта;

- Открытый космос может закрыться для российских космонавтов;

- Половина консервов из сайры – подделка.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Царский ход конём. Олимпийский бойкот. За сайру ответишь. Галопом по Европам (19 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.