Константин Сёмин - Царский ход конём. Олимпийский бойкот. За сайру ответишь. Галопом по Европам (19 Июля 2021)
Опубликовано: 19 Июля 2021
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В этом выпуске:
- Путин готов рассказать США и Китаю, как выводить экономику из кризиса;
- Рождаемость в России за 5 лет снизилась на четверть;
- Более 70% населения экономят на развлечениях, одежде и еде;
- Москва и Подмосковье отменили QR-коды;
- В Екатеринбурге провели царский крестный ход, который был запрещён региональными властями;
- В Олимпийской деревне в Токио выявлен первый случай заболевания ковидом;
- В Израиле нарушение режима самоизоляции теперь – уголовное преступление;
- В Иране из-за нехватки воды начались массовые протесты, есть погибшие;
- В Германии число жертв наводнения выросло до 164, больше тысячи пропали без вести;
- В правительстве предлагают часть БАМа отдать в частные руки;
- Ростех накануне очередного авиасалона МАКС интригует кадрами нового боевого самолёта;
- Открытый космос может закрыться для российских космонавтов;
- Половина консервов из сайры – подделка.
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