«Команды 29» больше нет. Тихановская едет в США. Российские гребцы и мельдоний: эхо допинг-скандала

Репрессии в Беларуси. Год протестам в Хабаровске. Москва без QR-кодов

Москва без QR-кодов. Какой иммунитет к ковиду в России? Якутия и Карелия горят. Хлеб дорожает

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. Впервые о «Цирконе» президент Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в 2019 году.

С 19 июля все столичные кафе и рестораны можно посещать без QR-кодов, решение об отмене было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявляет об опасности распространения нового дельта-штамма. Однако в предвыборный период строгие ограничения решено снять.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Презентация «новой ракеты Путина». Отмена QR-кодов в Москве. Атака на журналистов в России (19 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.