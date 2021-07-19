Царьград. Главное. Безнадёга.ру: три четверти семей в России не могут свести концы с концами 14.07.2021

О готовности поставить ребенку прививку от коронавируса заявили только 8% родителей в России, еще 23% склоняются к этому решению. В стране еще идут испытания вакцины для подростков, а прививать их могут начать с 20 сентября. Большинство опрошенных российских родителей (69%) заявили, что не готовы вакцинировать своих детей. В основном эти респонденты считают, что вакцина еще недостаточно изучена. Однозначно готовы отвести своего ребенка на прививку только 8% родителей. Обсудим тему с доктором медицинских наук В.Шафалиновым.

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