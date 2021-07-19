Острое жжение пониже спины вызвал у известного своими бездарными «политическими карикатурами» креакла Сергея Ёлкина шквал вопросов о том, почему же он игнорирует наводнение в Германии. Народ спрашивал об этом и в Твиттере, и в Инстаграме, да и вообще – где только мог, в итоге чего Ёлкин начал массово банить всех, кто не захотел принять во внимание, что ФРГ, в отличие от России – это совсем, совсем другое

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