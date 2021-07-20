Утренний разворот - Баблоян и Курников. Олимпиада в Токио. Леонид Гозман (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин 19.07.2021
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В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:
- Олимпийские игры приближаются. Василий Головнин, руководитель представительства ТАСС в Японии
- ЛГБТ правит Россией. Часть 2. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
- Думские войны: атака «клонов». Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
заместитель председателя партии «Яблоко»
- Леонид Гозман, политик, психолог
- Пандемия. К чему мы пришли сегодня? Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ
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