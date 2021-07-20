Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин 19.07.2021

В эфире Ирины Баблоян и Максима Курникова:

- Олимпийские игры приближаются. Василий Головнин, руководитель представительства ТАСС в Японии

- ЛГБТ правит Россией. Часть 2. Алексей Кузнецов, историк, журналист радиостанции «Эхо Москвы»

- «Эхономика». Владимир Левченко, экономический обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»

- Думские войны: атака «клонов». Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

заместитель председателя партии «Яблоко»

- Леонид Гозман, политик, психолог

- Пандемия. К чему мы пришли сегодня? Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ

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