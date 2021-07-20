Смерть Петра Мамонова привела многих украинцев в невменяемое состояние: на сайте Миротворец фотография музыканта перечеркнута и подписана "ликвидирован", а "журналисты" в лице Бабченко, Муждабаева и прочих соревнуются в остроумии. Что же служит истинной причиной их беснования?

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