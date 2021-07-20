Репрессии в Беларуси. Год протестам в Хабаровске. Москва без QR-кодов

Москва без QR-кодов. Какой иммунитет к ковиду в России? Якутия и Карелия горят. Хлеб дорожает

Презентация «новой ракеты Путина». Отмена QR-кодов в Москве. Атака на журналистов в России

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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому он сможет увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.

Адвокатская палата Москвы возбудила в отношении адвоката и депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина дисциплинарное производство, которое грозит ему лишением адвокатского статуса.

20 июля основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin.

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