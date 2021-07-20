Телеканал Дождь - Путин продлит срок службы генералам. Депутата преследуют за поддержку Навального. Безос в космосе (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, по которому он сможет увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота.
Адвокатская палата Москвы возбудила в отношении адвоката и депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина дисциплинарное производство, которое грозит ему лишением адвокатского статуса.
20 июля основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на корабле New Shepard, созданном его компанией Blue Origin.
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