Тост за Русский народ – знаменитый и легендарный, который тогда все воспринимали дословно и правильно – сегодня вспоминают и обсуждают. Почему Сталин сказал только о русском народе? Может быть, к тому моменту Сталин стал записным русским националистом – тем, с кем он раньше боролся? Можно ли как-то трактовать его слова?

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