Широкий общественный резонанс вызвало убийство двоих детей на пешеходном переходе, совершённое 18-летней московской студенткой. Жители столицы несут цветы на место трагедии и перечисляют деньги в помощь пострадавшей многодетной семье. В интернете негодуют из-за того, что убийцу заключили под домашний арест и требуют поместить её в СИЗО. Но главный вопрос, конечно же: как избежать повторения подобных трагедий

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