Соловьёв LIVE - Восточная Римская империя. Эпоха расцвета. Юстиниан Великий. АРМАГЕДДОНЫЧ (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Восточной Римской империи и эпохе расцвета во времена правления Юстиниана Великого.
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