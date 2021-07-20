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АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз поговорим о Восточной Римской империи и эпохе расцвета во времена правления Юстиниана Великого.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Восточная Римская империя. Эпоха расцвета. Юстиниан Великий. АРМАГЕДДОНЫЧ (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.