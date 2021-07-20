СОЛОВЬЁВ: "Я всё понимаю, ей плохо, она переживает. Оправдать не смогу, и никто не сможет. Как вы предлагает это оправдать? Это невозможно. Она убила двух человек – по неосторожности, как угодно. Это страшная трагедия. Страшно представить себя на месте этой девочки, на месте семьи этой девочки. Страшно представить себя на месте родителей. Но трагедия состоит в том, что уже ничего нельзя изменить".

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «ПДД написаны кровью»: Соловьев о страшном ДТП с тремя детьми на пешеходном переходе в Москве (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.