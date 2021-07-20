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НАШ. Важное. Вердикт Меркель и Байдена по Северному потоку-2. Суд по делу "Роттердам +" 20.07.2021

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НАШ 20.07.2021. Важное. Вердикт Меркель и Байдена по Северному потоку-2. Суд по делу "Роттердам +"
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НАШ - Важное. Вердикт Меркель и Байдена по Северному потоку-2. Суд по делу "Роттердам +" (20 Июля 2021)

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Опубликовано: 20 Июля 2021

Обсуждаемые темы:
- Повышение цен на продукты и тарифы
- Энергетика. Роттердам + и Северный поток -2
- Донбасс. Работа ТКГ, внешнеполитический курс Украины. Заявления Зеленского и Кулебы в Грузии

 

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