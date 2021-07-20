НАШ - Важное. Вердикт Меркель и Байдена по Северному потоку-2. Суд по делу "Роттердам +" (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Марафон. Нападение на пограничников. Запуск "Северного потока-2". Встреча Зеленского с Байденом
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Обсуждаемые темы:
- Повышение цен на продукты и тарифы
- Энергетика. Роттердам + и Северный поток -2
- Донбасс. Работа ТКГ, внешнеполитический курс Украины. Заявления Зеленского и Кулебы в Грузии
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