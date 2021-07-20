Марафон. Нападение на пограничников. Запуск "Северного потока-2". Встреча Зеленского с Байденом

Важное. Встреча Зеленского и Байдена под угрозой срыва

Обсуждаемые темы:

- Повышение цен на продукты и тарифы

- Энергетика. Роттердам + и Северный поток -2

- Донбасс. Работа ТКГ, внешнеполитический курс Украины. Заявления Зеленского и Кулебы в Грузии

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