Константин Сёмин - Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Еще
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 23 770 новых случаев, умерли 784 пациента;
- Во Франции началась четвертая волна ковида, за неделю число заболевших удвоилось;
- Реальные располагаемые доходы граждан выросли на 3 процента;
- Чтобы бензин подешевел до 20 рублей за литр, евро должен стоить 50 рублей;
- Владельцы супермаркетов и онлайн-магазинов снова грозят пустыми полками;
- Правительству предложили разрешить компаниям выдавать своим сотрудникам кредит на жильё;
- Высшим военным чинам можно будет задержаться на службе до 70 лет;
- Россия на фоне наступления талибов в Афганистане перебросила танки и полторы тысячи военных к афганской границе;
- Лидеры Грузии, Украины и Молдавии подписали в Батуми совместный меморандум о стремлении вступить в ЕС;
- Байден планирует увеличить штат американского посольства на Кубе;
- Россия отстаёт в космической сфере из-за задержек в финансировании;
- В Ленобласти обнаружили частную тюрьму.
Смотрите онлайн Константин Сёмин Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.