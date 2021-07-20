В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 23 770 новых случаев, умерли 784 пациента;

- Во Франции началась четвертая волна ковида, за неделю число заболевших удвоилось;

- Реальные располагаемые доходы граждан выросли на 3 процента;

- Чтобы бензин подешевел до 20 рублей за литр, евро должен стоить 50 рублей;

- Владельцы супермаркетов и онлайн-магазинов снова грозят пустыми полками;

- Правительству предложили разрешить компаниям выдавать своим сотрудникам кредит на жильё;

- Высшим военным чинам можно будет задержаться на службе до 70 лет;

- Россия на фоне наступления талибов в Афганистане перебросила танки и полторы тысячи военных к афганской границе;

- Лидеры Грузии, Украины и Молдавии подписали в Батуми совместный меморандум о стремлении вступить в ЕС;

- Байден планирует увеличить штат американского посольства на Кубе;

- Россия отстаёт в космической сфере из-за задержек в финансировании;

- В Ленобласти обнаружили частную тюрьму.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.