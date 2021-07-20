Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам 20.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 20.07.2021. Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам
20.07.2021 19.07.2021 19.07.2021 18.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 13.07.2021 13.07.2021 12.07.2021
Еще

Константин Сёмин - Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам (20 Июля 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 20 Июля 2021

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 23 770 новых случаев, умерли 784 пациента;
- Во Франции началась четвертая волна ковида, за неделю число заболевших удвоилось;
- Реальные располагаемые доходы граждан выросли на 3 процента;
- Чтобы бензин подешевел до 20 рублей за литр, евро должен стоить 50 рублей;
- Владельцы супермаркетов и онлайн-магазинов снова грозят пустыми полками;
- Правительству предложили разрешить компаниям выдавать своим сотрудникам кредит на жильё;
- Высшим военным чинам можно будет задержаться на службе до 70 лет;
- Россия на фоне наступления талибов в Афганистане перебросила танки и полторы тысячи военных к афганской границе;
- Лидеры Грузии, Украины и Молдавии подписали в Батуми совместный меморандум о стремлении вступить в ЕС;
- Байден планирует увеличить штат американского посольства на Кубе;
- Россия отстаёт в космической сфере из-за задержек в финансировании;
- В Ленобласти обнаружили частную тюрьму.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". Союз Украины и Китая – шантаж, отчаяние или продуманный ход 20.07.2021Соловьёв LIVE. Шойгу вызвали на допрос в Мариуполь. ЛГБТ-Олимпиада. Полковник с золотыми унитазами. Михеев говорит 20.07.2021Вести в 20:00 20.07.2021Дождь. Смертельное ДТП в Москве. Расследование о переболевших ковидом. Участник Pussy Riot покинул Россию 20.07.2021Соловьёв LIVE. Секретный истребитель. Презентация. МАКС-2021. Прямой эфир 20.07.2021Соловьёв LIVE. Огонь, вода, COVID. Карать или воспитывать. Наши с Борисом Якеменко 20.07.2021Царьград. Главное. В России предложили ввести уголовку за призывы к отказу от вакцинации: что дальше 20.07.2021Шафран. Ольга Будина: как уничтожить людей, чтобы им это понравилось 20.07.2021Время покажет 20.07.2021Особое мнение. Александр Проханов 20.07.2021Константин Сёмин. Игумен и вакцина, Тюрьма с крематорием, Сферический космос. Галопом по Европам 20.07.2021НАШ. Важное. Вердикт Меркель и Байдена по Северному потоку-2. Суд по делу "Роттердам +" 20.07.2021Дмитрий Гордон. Зыгарь. Двойники Путина, вербовка ФСБ, Навальный, Собчак, Соловьев, чей Крым 20.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 20.07.2021Соловьёв LIVE. «ПДД написаны кровью»: Соловьев о страшном ДТП с тремя детьми на пешеходном переходе в Москве 20.07.2021

Все ток-шоу