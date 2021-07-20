В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

- успешное испытание крылатой ракеты «Циркон»;

- США и Германия смогли разрешить разногласия по поводу газопровода «Северный поток-2»;

- названы три возможных кандидатки на пост генсека НАТО;

- проблемы в Олимпийской деревне

Сигнал Москве, НАТО обретает женское лицо, как Россия воспримет нового главу альянса, договориться будет проще? Испытали новейшее оружие, российские военные провели запуска зенитно-ракетной системы С500. Мощнейший взрыв произошел на заводе в китайской провинции, информации по пострадавшим пока нет. Коронавирус, к чему готовиться человечеству и чем нам грозит новый штамм Лямбда?

Смотрите онлайн Время покажет (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.