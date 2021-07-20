Время покажет (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.
В выпуске:
- успешное испытание крылатой ракеты «Циркон»;
- США и Германия смогли разрешить разногласия по поводу газопровода «Северный поток-2»;
- названы три возможных кандидатки на пост генсека НАТО;
- проблемы в Олимпийской деревне
Сигнал Москве, НАТО обретает женское лицо, как Россия воспримет нового главу альянса, договориться будет проще? Испытали новейшее оружие, российские военные провели запуска зенитно-ракетной системы С500. Мощнейший взрыв произошел на заводе в китайской провинции, информации по пострадавшим пока нет. Коронавирус, к чему готовиться человечеству и чем нам грозит новый штамм Лямбда?
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