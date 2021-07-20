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Шафран. Ольга Будина: как уничтожить людей, чтобы им это понравилось 20.07.2021

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Шафран 20.07.2021. Ольга Будина: как уничтожить людей, чтобы им это понравилось
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Шафран - Ольга Будина: как уничтожить людей, чтобы им это понравилось (20 Июля 2021)

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Опубликовано: 20 Июля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Человечество почему-то раз за разом забывает, что зло никогда не приходит в своем истинном обличье. Силы сатаны никогда не говорят: “Мы пришли, чтобы вас всех погубить”. Нет, они будут говорить о свободе, они будут говорить о прогрессе, они будут обещать жизнь вечную и Рай прямо на Земле. Ольга Будина в гостях у Анны Шафран - о трансгуманизме и управляемом регрессе человечества.

 

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