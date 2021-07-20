Человечество почему-то раз за разом забывает, что зло никогда не приходит в своем истинном обличье. Силы сатаны никогда не говорят: “Мы пришли, чтобы вас всех погубить”. Нет, они будут говорить о свободе, они будут говорить о прогрессе, они будут обещать жизнь вечную и Рай прямо на Земле. Ольга Будина в гостях у Анны Шафран - о трансгуманизме и управляемом регрессе человечества.

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