Царьград. Главное. Безнадёга.ру: три четверти семей в России не могут свести концы с концами 14.07.2021

Царьград. Главное. Решение, о котором все молчат: Минфин сократил финансирование на медицину, пенсии, соцполитику 16.07.2021

Царьград. Главное. Более половины родителей в России не готовы вакцинировать своих детей: причины отказа 19.07.2021

В российский Минюст поступило предложение дополнить Уголовный кодекс статьями, предусматривающими ответственность за призывы не вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Все подробности инициативы, а также заключение юристов, сегодня в «Царьград.Главное».

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