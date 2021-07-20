Соловьёв LIVE - Огонь, вода, COVID. Карать или воспитывать. Наши с Борисом Якеменко (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОГОНЬ, ВОДА, COVID».
— Европа тонет, Сибирь горит, коронавирус атакует — почему так все сошлось?
— Мир на цивилизационном пороге — что дальше?
— Почему страдают именно цивилизованные страны?
ТЕМА: КАРАТЬ ИЛИ ВОСПИТЫВАТЬ.
— Трагедия в Москве.
— Сажать или жалеть виновницу — мнения разделились.
— Можно ли избежать таких трагедий? (Спойлер — можно).
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