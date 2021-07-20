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«ПДД написаны кровью»: Соловьев о страшном ДТП с тремя детьми на пешеходном переходе в Москве

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ОГОНЬ, ВОДА, COVID».

— Европа тонет, Сибирь горит, коронавирус атакует — почему так все сошлось?

— Мир на цивилизационном пороге — что дальше?

— Почему страдают именно цивилизованные страны?

ТЕМА: КАРАТЬ ИЛИ ВОСПИТЫВАТЬ.

— Трагедия в Москве.

— Сажать или жалеть виновницу — мнения разделились.

— Можно ли избежать таких трагедий? (Спойлер — можно).

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Огонь, вода, COVID. Карать или воспитывать. Наши с Борисом Якеменко (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.