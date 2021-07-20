Соловьёв LIVE - Секретный истребитель. Презентация. МАКС-2021. Прямой эфир (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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«Темная лошадка» МАКС-2021 получила имя
ЛТС Checkmate — так называется легкий однодвигательный истребитель пятого поколения от компании «Сухой». Его представили президенту России в первый день авиасалона МАКС.
Аналогов этой боевой машине в России еще не было. Можно сказать, что ЛТС — это многофункциональная платформа, которую можно адаптировать под конкретного заказчика. Самолет сочетает в себе инновационные технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, низкую стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности. Кроме того, истребитель обладает малой заметностью.
Президент России Владимир Путин посетил Международный авиакосмический салон МАКС-2021 в Жуковском 20 июля. Презентация нового самолета состоялась после завершения церемонии открытия в выставочном павильоне компании «Сухой».
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