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Дождь. Смертельное ДТП в Москве. Расследование о переболевших ковидом. Участник Pussy Riot покинул Россию 20.07.2021

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Телеканал Дождь 20.07.2021. Смертельное ДТП в Москве. Расследование о переболевших ковидом. Участник Pussy Riot покинул Россию
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Телеканал Дождь - Смертельное ДТП в Москве. Расследование о переболевших ковидом. Участник Pussy Riot покинул Россию (20 Июля 2021)

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Опубликовано: 20 Июля 2021

УФСИН: обвиняемая в гибели двух детей в ДТП девушка находится в карантине, а не в "одиночке" СИЗО.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков 5, 4 лет и 9 месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, 9-месячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.

 

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