НАШ - "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". Союз Украины и Китая – шантаж, отчаяние или продуманный ход (20 Июля 2021)
Опубликовано: 20 Июля 2021
Марафон. Нападение на пограничников. Запуск "Северного потока-2". Встреча Зеленского с Байденом
Еще
Обсуждаемые темы:
– Почему Путин ударился в историю? Что он задумал?
– Вместо курса на запад- дрейф между США и Китаем? Шантаж Отчаяние или продуманный ход? Сет-лист ресурс у страны на необивектоность? Оправданный манёвр или внешнеполитическое зависание?
– Внешнеполитический кризис- тупик или шанс на прорыв? Если Китай - то как Тайвань. Как с РФ? И как тогда распараллелить Крым и Тайвань?
Смотрите онлайн НАШ "ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ КАРАСЕВА". Союз Украины и Китая – шантаж, отчаяние или продуманный ход (20 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.