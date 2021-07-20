Важное. Вердикт Меркель и Байдена по Северному потоку-2. Суд по делу "Роттердам +"

Обсуждаемые темы:

– Почему Путин ударился в историю? Что он задумал?

– Вместо курса на запад- дрейф между США и Китаем? Шантаж Отчаяние или продуманный ход? Сет-лист ресурс у страны на необивектоность? Оправданный манёвр или внешнеполитическое зависание?

– Внешнеполитический кризис- тупик или шанс на прорыв? Если Китай - то как Тайвань. Как с РФ? И как тогда распараллелить Крым и Тайвань?

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