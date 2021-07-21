В новом выпуске видеоблога обсудили запрет Роспотребнадзором рок-концерта в Керчи, что выглядит странно после Алых Парусов и прочих массовых мероприятий в Питере. Кроме того, поговорили об ангажированных карикатуристах, месте США в переговорах по «Северному Потоку - 2», а также об иностранных агентах и штрафах, которые они получают.

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