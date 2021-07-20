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Время в 21:00 20.07.2021

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Время в 21:00 20.07.2021
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Время в 21:00 (20 Июля 2021)

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Опубликовано: 21 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: в подмосковном Жуковском стартовал МАКС - 2021; Минобороны показало кадры испытаний новейшей зенитной ракетной системы С-500 "Прометей"; поздравления с днем рождения принимает Людмила Чурсина; на Ставрополье задержан руководитель краевого управления ГИБДД; в Москве прошли переговоры президентов России и Азербайджана; в Карелии площадь лесных пожаров за сутки увеличилась в 1,5 раза; богатейший человек планеты отправился в космос на частном корабле; 95 лет исполнилось легенде отечественной журналистики Георгию Зубкову; российские атлеты сняли, как они обустраиваются в Токио.

 

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