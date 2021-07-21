60 минут. По горячим следам. Зачем Украине боевые учения с Шотландией 19.07.2021

На МАКС-2021 представили новейший истребитель Checkmate от КБ "Сухого". Произошло это на фоне официального признания Вашингтона, что гиперзвук они проиграли. США сообщили, что они отказались от остановки проекта "Северный поток – 2". И попросили Украину "помолчать", поскольку это может негативно отразиться на их двусторонних отношениях.

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