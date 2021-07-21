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60 минут. По горячим следам. "Шах и мат" от "Сухого" 21.07.2021

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60 минут 21.07.2021. По горячим следам. "Шах и мат" от "Сухого"
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60 минут - По горячим следам. "Шах и мат" от "Сухого" (21 Июля 2021)

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Опубликовано: 21 Июля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

На МАКС-2021 представили новейший истребитель Checkmate от КБ "Сухого". Произошло это на фоне официального признания Вашингтона, что гиперзвук они проиграли. США сообщили, что они отказались от остановки проекта "Северный поток – 2". И попросили Украину "помолчать", поскольку это может негативно отразиться на их двусторонних отношениях.

 

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Комментариев: 1
разумный доброжелатель
21 Июля 2021, 15:33
Ну, что можно сказать про весь этот эпатажный милитаристский угар последнего времени? Библия для разного сорта и размера хвастунам,раздутых от собственной гордости и величия, настоятельно рекомендует во все времена - хвались Богом! Пока в РФ(да и в других местах нашей изуродованной планеты хвалиться на эту тему,к сожалению, особо нечем). Но,следует понимать,что всех самопровозглашенных императоров и прочих неугодных Богу не спасет никакое оружие! Прошлые цивилизации тоже наивно на него полагались,впрочем,как и на свою исключительную имперскую состоятельность, которая в отрыве от понимания сути фундамента мироздания.
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