60 минут - По горячим следам. "Шах и мат" от "Сухого" (21 Июля 2021)
Опубликовано: 21 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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На МАКС-2021 представили новейший истребитель Checkmate от КБ "Сухого". Произошло это на фоне официального признания Вашингтона, что гиперзвук они проиграли. США сообщили, что они отказались от остановки проекта "Северный поток – 2". И попросили Украину "помолчать", поскольку это может негативно отразиться на их двусторонних отношениях.
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