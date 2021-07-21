Появилось расследование, которое доказывает, что бывший олигарх и владелец медиахолдинга Владимир Гусинский на протяжении долгого времени оплачивает главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову и его супруге, а также молодым коллегам Венедиктова роскошный отдых и перелёты в бизнес-классе.

В 2018-2019 годах Владимир Гусинский уже не платил многим зарплаты. Закрывались корпоративные карты. Однако весь 2019 год, не говоря уже о 2018-м, господин Гусинский от пуза содержал Алексея Венедиктова. С корпоративной карты, привязанной к счёту Гусинского, оплачивался не только джет-сет самого Веника, но и его жены Елены, - сообщают авторы Telegram-канала "Божена".

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