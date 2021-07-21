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Следствие должно задать вопросы и бывшему начальнику ГУМВД по Ставропольскому краю Александру Олдаку, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя громкое дело начальника УГИБДД Алексея Сафонова о взятках в регионе.

Олдак возглавлял ГУМВД Ставрополья с 2011-го по декабрь 2020 года, ему на смену в марте пришел Сергей Щеткин, проработавший всего несколько месяцев – вчера на фоне скандала глава МВД его уволил. Сафонов возглавляет управление Госавтоинспекции Ставропольского края с конца 2012 года.

Региональные СМИ сообщали, что Олдак в 2021 году стал помощником губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей. Задержаны Сафонов и его шесть подельников.

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