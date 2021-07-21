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Группа СМИ, в которую входит «Медуза»*, «Холод» и «Медиазона», совместно с аналитиком Сергеем Шпилькиным выпустили расследование о числе зарегистрированных заболеваний COVID-19, которое в разы превышает официальные данные, представленные Роспотребнадзором. По мнению журналистов, количество заразившихся составляет 29 млн человек.



*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Октябрьский районный суд Краснодара продлил до 29 октября арест бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову.

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