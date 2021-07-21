Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Сколько людей заразились ковидом в РФ. Пивоварову продлили арест. Бойца ММА экстрадируют в Беларусь 21.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 21.07.2021. Сколько людей заразились ковидом в РФ. Пивоварову продлили арест. Бойца ММА экстрадируют в Беларусь
21.07.2021 21.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 20.07.2021 19.07.2021 19.07.2021 19.07.2021 18.07.2021 18.07.2021
Еще

Телеканал Дождь - Сколько людей заразились ковидом в РФ. Пивоварову продлили арест. Бойца ММА экстрадируют в Беларусь (21 Июля 2021)

22 просмотра
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 21 Июля 2021

Группа СМИ, в которую входит «Медуза»*, «Холод» и «Медиазона», совместно с аналитиком Сергеем Шпилькиным выпустили расследование о числе зарегистрированных заболеваний COVID-19, которое в разы превышает официальные данные, представленные Роспотребнадзором. По мнению журналистов, количество заразившихся составляет 29 млн человек. 


*По решению Минюста России «Медуза» включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

 

Октябрьский районный суд Краснодара продлил до 29 октября арест бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Сколько людей заразились ковидом в РФ. Пивоварову продлили арест. Бойца ММА экстрадируют в Беларусь (21 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Константин Сёмин. Шантаж Дерипаски. Чекмейт Чемезова. Доставка младенцев. Галопом по Европам 21.07.2021Особое мнение. Александр Баунов 21.07.202160 минут. Вечерний выпуск 21.07.2021Царьград. Главное. Налог на богатство: появится ли в России прогрессивный НДФЛ на олигархов 21.07.2021Константин Сёмин. Где твои крылья? Письма 21.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Украинский формат" 21.07.2021НАШ. Важное. Заявления Козака. Активная паспортизация Донбасса. Соглашение Меркель и Байдена по Северному потоку-2 21.07.2021Дмитрий Гордон. Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России 21.07.2021Анатолий Шарий. Разгром Зеленского Штатами 21.07.2021Политическая Россия. Главреда "Эха Москвы" содержит экс-олигарх Гусинский 21.07.2021Особое мнение. Михаил Фишман 21.07.2021Время покажет 21.07.2021Анатолий Шарий. Как пресс-секретарь Зеленского кофе варила 21.07.2021Перший Незалежний. Шоу "Великий день". Переговоры по Донбассу. Украина VS "Северный поток - 2" 21.07.2021Армен Гаспарян. Тихановская мечтает вернуться, Байден оказался зрадником, Таллин гуляет 21.07.2021

Все ток-шоу