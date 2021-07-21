Время покажет (21 Июля 2021)
Опубликовано: 21 Июля 2021
Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев
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Традициям не изменяем, Путин посетил МАКС-2021, президент ознакомился с новейшими авиационными разработками и посмотрел лётную программу, а также по традиции попробовал мороженое отечественного производителя. Шах и мат мировой авиационной промышленности, презентована модель нового легкого тактического однодвигательного самолета пятого поколения.
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