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Время покажет 21.07.2021
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Время покажет (21 Июля 2021)

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Опубликовано: 21 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Традициям не изменяем, Путин посетил МАКС-2021, президент ознакомился с новейшими авиационными разработками и посмотрел лётную программу, а также по традиции попробовал мороженое отечественного производителя. Шах и мат мировой авиационной промышленности, презентована модель нового легкого тактического однодвигательного самолета пятого поколения.

 

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Комментариев: 1
valdia kuznecov
21 Июля 2021, 18:50
vot uz nikulin Dubinuska Stoerosovaja
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