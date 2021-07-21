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Политическая Россия. Главреда "Эха Москвы" содержит экс-олигарх Гусинский 21.07.2021

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Политическая Россия 21.07.2021. Главреда "Эха Москвы" содержит экс-олигарх Гусинский
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Политическая Россия - Главреда "Эха Москвы" содержит экс-олигарх Гусинский (21 Июля 2021)

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Опубликовано: 21 Июля 2021

Информацию о том, кто содержит главного редактора «Эха Москвы», давая ему деньги на «красивую жизнь», опубликовал одна из оппозиционерок со светлыми лицами. А в Telegram-каналах появились посты со скриншотами, подтверждающие эту информацию. По утверждению авторов слива, Алексей Венедиктов харчуется при экс-олигархе Владимире Гусинском, за счёт которого регулярно летает за границу бизнес-классом, живёт в роскошных отелях, плюс – возит туда же не только жену

 

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