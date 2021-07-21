Дмитрий Гордон - Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России (21 Июля 2021)
Опубликовано: 21 Июля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Еще
Лучшие фрагменты программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" с участием Дмитрия Гордона
- чего ждать от встречи Байдена и Зеленского, лицемерии Меркель и Макрона, о том, как Запад предал Грузию и агентах влияния России в Европе
- пленки Медведчука и чем Порошенко занимался во время войны
- сближение США и России и пример Израиля для Украины
- о скупердяе и цинике Порошенко
- о Медведчуке, вручении ему подозрения и резонансных делах, которые должна расследовать Генпрокуратура
- будет ли вторжение российских войск в Украину и встреча Зеленского с Путиным, о Дне Победы, ветеранах, параде в России и интересе украинцев к нему
Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России (21 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.