Об интервью с Дмитрием Гордоном–младшим, издевательствах на Киевом и условиях жизни в США

Лучшие фрагменты программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" с участием Дмитрия Гордона

- чего ждать от встречи Байдена и Зеленского, лицемерии Меркель и Макрона, о том, как Запад предал Грузию и агентах влияния России в Европе

- пленки Медведчука и чем Порошенко занимался во время войны

- сближение США и России и пример Израиля для Украины

- о скупердяе и цинике Порошенко

- о Медведчуке, вручении ему подозрения и резонансных делах, которые должна расследовать Генпрокуратура

- будет ли вторжение российских войск в Украину и встреча Зеленского с Путиным, о Дне Победы, ветеранах, параде в России и интересе украинцев к нему

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России (21 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.