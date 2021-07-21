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Дмитрий Гордон. Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России 21.07.2021

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Дмитрий Гордон 21.07.2021. Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России
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Дмитрий Гордон - Встреча Байдена и Зеленского. Лицемерие Меркель. Скупердяй Порошенко. Сближение США и России (21 Июля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 21 Июля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Лучшие фрагменты программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" с участием Дмитрия Гордона

 

- чего ждать от встречи Байдена и Зеленского, лицемерии Меркель и Макрона, о том, как Запад предал Грузию и агентах влияния России в Европе
- пленки Медведчука и чем Порошенко занимался во время войны
- сближение США и России и пример Израиля для Украины
- о скупердяе и цинике Порошенко
- о Медведчуке, вручении ему подозрения и резонансных делах, которые должна расследовать Генпрокуратура
- будет ли вторжение российских войск в Украину и встреча Зеленского с Путиным, о Дне Победы, ветеранах, параде в России и интересе украинцев к нему

 

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