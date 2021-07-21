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Константин Сёмин. Где твои крылья? Письма 21.07.2021

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Константин Сёмин 21.07.2021. Где твои крылья? Письма
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Константин Сёмин - Где твои крылья? Письма (21 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 21 Июля 2021

Работаю бортпроводником на нашего национального перевозчика.  У меня уже нет сил молчать, от того бесправия и беззакония, которое происходит! Точнее как раз таки очень даже законного, ведь в компании грамотный юридический отдел, который любое людоедское решение руководства подкрепляет тщательно составленной бумагой.

 

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