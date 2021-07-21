Работаю бортпроводником на нашего национального перевозчика. У меня уже нет сил молчать, от того бесправия и беззакония, которое происходит! Точнее как раз таки очень даже законного, ведь в компании грамотный юридический отдел, который любое людоедское решение руководства подкрепляет тщательно составленной бумагой.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Где твои крылья? Письма (21 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.