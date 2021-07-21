Царьград. Главное. В России предложили ввести уголовку за призывы к отказу от вакцинации: что дальше 20.07.2021

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН в своем докладе предлагают модернизировать налоговую систему в России. Помимо подоходного налога ввести для сильных мира сего еще и налог на богатство. Ключевая проблема страны - растущее социальное неравенство и количество людей за чертой физиологической бедности. Чтобы устранить данный перекос, эксперты предлагают постепенно поднять НДФЛ на сверхдоходы до 25%. С семей, чье имущество оценивается в один миллиард рублей и выше, взимать по 1-2 % от стоимости активов в год. С тех же, чей капитал превышает 5 млрд. рублей, по 2-3 % в год.

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