В этом выпуске:

- Число умерших от ковида в России перевалило за 150 тысяч;

- Вслед за Францией четвертая волна накрыла Финляндию;

- За полгода в стране закрылось больше полумиллиона индивидуальных предприятий;

- Отечественную авиацию поддержат из фонда национального благосостояния;

- Ростех показал новый военный самолёт, который рекламировал накануне;

- В лесопромышленном холдинге RFP Group предложили приватизировать российский лес;

- В Москве задержана врач одной из частных клиник;

- Прошлогодний бунт на амурском газоперерабатывающем заводе закончился реальными сроками для бунтовавших;

- Германия и США почти договорились по северному потоку-2;

- В провинции Хэнань прорвало плотину, погибли по меньшей мере 25 человек, эвакуировано 200 тысяч.

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