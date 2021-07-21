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Дождь. Новая конституция Беларуси. Выборы без видеонаблюдения в России. Крестный ход в Казани 21.07.2021

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Телеканал Дождь 21.07.2021. Новая конституция Беларуси. Выборы без видеонаблюдения в России. Крестный ход в Казани
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Телеканал Дождь - Новая конституция Беларуси. Выборы без видеонаблюдения в России. Крестный ход в Казани (21 Июля 2021)

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Опубликовано: 21 Июля 2021

Демократические силы Беларуси предлагают гражданам страны поучаствовать в создании "Народной конституции" и вынести ее текст на референдум вместе с проектом властей. 
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта 2021 года подписал указ о создании Конституционной комиссии, которой поручено разработать предложение по изменению конституции в Беларуси. До 1 августа комиссия должна предоставить президенту выработанные предложения по поправкам. 

 

В Татарстане прошел крестный ход в честь освящения собора Казанской иконы Божией Матери. По данным властей региона, в нем приняли участие до 7 тыс. человек.

 

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