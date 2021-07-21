Глава RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России. Это необходимо, чтобы на таких участках можно было заниматься интенсивным выращиванием леса

На Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной, а на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–120 лет. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

По его словам, в России, как и в Новой Зеландии, которая является крупнейшим экспортером леса и лидером в интенсивном лесовыращивании, можно выделить лесные земли, где по принципу плодородия и подбора породного состава добиваться кратного прироста деловой древесины. Но эта модель оправдывается только в том случае, если инвесторы получат право приватизировать лес (сейчас это запрещено).

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