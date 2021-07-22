Утренний разворот - Баблоян и Курников. Токио накануне Олимпиады. Умное голосование. Лесные пожары (22 Июля 2021)
Опубликовано: 22 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Шрайбман. Новое дело Никиты Белых. Жириновский 21.07.2021
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Ликвидация «Команды 29». Пожары в Якутии. МН17. Платошкин 19.07.2021
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