Индийские штаты Уттар-Прадеш и Ассам выступили с новыми инициативами, направленными на контроль над ростом численности населения и схожими с мерами, до недавних пор действовавшими в Китае, сообщает Insider. В соответствии с новыми законопроектами, семьи, которые заводят более двух детей, не смогут претендовать на государственные субсидии, а родители, которые согласны на добровольную стерилизацию, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку

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