Статья Путина об Украине. Сельское хозяйство в России. Ответы на вопросы

В новом интервью ресурсу «Украина.РУ» прокомментировал статью Президента об историческом единстве русских и украинцев, дал оценку её влияния на политику России. Обсудили последнюю встречу президентов Украины, Молдавии и Грузии. Отдельно проанализировали отставку Арсена Авакова и его деятельность на посту главы МВД Украины.

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