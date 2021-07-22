В России готовят приватизацию! Абрамович вернулся, чтобы забрать лес у народа

Беспримесной зрадой оказались для евроукров договорённости по «Северному потоку 2», заключённые между США и Германией. Ранее свидомая публика исполняла бодрый гопак на мотив «господа из Вашингтона нагнут немцев дать нам грошей». Теперь, когда результат договорённостей стал известен, отчётливо видно, что евроукры – в пролёте.

Смотрите онлайн Политическая Россия США договорились с немцами по «Северному потоку 2». Евроукры в пролёте (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.