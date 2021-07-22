В этом выпуске:

- В России уже третью неделю от ковида умирает больше 700 человек в день;

- Путин признал: проблема с подорожанием базовых продуктов действительно существует и стоит «особо остро»;

- Германия и штаты договорились по северному потоку-2;

- Россия впервые пожаловалась в ЕСПЧ – на Украину;

- Три четверти российских работников заявляют: переработки стали негласной нормой;

- АвтоВАЗ снова остановил конвейеры;

- В России протестировали отключение от мирового интернета;

- Таджикистан начал объявленную ранее мобилизацию;

- Басманный суд изъял у семьи бывшего сенатора Арашукова имущество на полтора миллиарда рублей;

- МХАТ отменил осенние показы спектакля о Сталине с Бузовой.

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