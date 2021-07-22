Константин Сёмин - Цены снижаются, Учения по отключению, Докрутить Бузову. Галопом по Европам (22 Июля 2021)
Опубликовано: 22 Июля 2021
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В этом выпуске:
- В России уже третью неделю от ковида умирает больше 700 человек в день;
- Путин признал: проблема с подорожанием базовых продуктов действительно существует и стоит «особо остро»;
- Германия и штаты договорились по северному потоку-2;
- Россия впервые пожаловалась в ЕСПЧ – на Украину;
- Три четверти российских работников заявляют: переработки стали негласной нормой;
- АвтоВАЗ снова остановил конвейеры;
- В России протестировали отключение от мирового интернета;
- Таджикистан начал объявленную ранее мобилизацию;
- Басманный суд изъял у семьи бывшего сенатора Арашукова имущество на полтора миллиарда рублей;
- МХАТ отменил осенние показы спектакля о Сталине с Бузовой.
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