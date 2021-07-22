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Соловьёв LIVE. Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец 22.07.2021

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Соловьёв LIVE 22.07.2021. Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец
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Соловьёв LIVE - Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец (22 Июля 2021)

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Опубликовано: 22 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Украину обвинили в преступлениях
- Запад бросил Киев
- Великая газовая сделка
- Зеленский - предатель?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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