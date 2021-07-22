Соловьёв LIVE - Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец (22 Июля 2021)
Опубликовано: 22 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«В США настоящая истерика». Яков Кедми о том, как американцы кидают Украину, Польшу и Прибалтику
Содержанка Венедиктов. Фейки Медиазоны. ФРГ и США договорились по Северному потоку-2. Лабиринт
Еще
ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:
- Украину обвинили в преступлениях
- Запад бросил Киев
- Великая газовая сделка
- Зеленский - предатель?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.