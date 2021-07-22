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«В США настоящая истерика». Яков Кедми о том, как американцы кидают Украину, Польшу и Прибалтику

ВНИМАНИЕ, товарищи! На линии Военный обозреватель КП Виктор Баранец и журналист Роман Голованов. Стартуем в 21:00 по Москве. Сегодня обсудим:

- Украину обвинили в преступлениях

- Запад бросил Киев

- Великая газовая сделка

- Зеленский - предатель?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.