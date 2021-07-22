Шафран. Ольга Будина: как уничтожить людей, чтобы им это понравилось 20.07.2021

Современная культура - это отражение реальности или попытка навязать людям новые ценности, сделать нормальным то, что ещё недавно казалось немыслимым? Где проходит грань между искусством и пропагандой и что мы можем противопоставить Голливуду? В этом и многом другом разбираются Анна Шафран и народный артист России Дмитрий Певцов.

Смотрите онлайн Шафран "От Богомолова к Богохулову": Русская культура над пропастью и во лжи - Дмитрий Певцов (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.