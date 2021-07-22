Царьград. Главное. В России предложили ввести уголовку за призывы к отказу от вакцинации: что дальше 20.07.2021

В Англии отменили все обязательные ограничения для борьбы с COVID-19. Их заменили рекомендациями. Хотя риски роста заболеваемости сохраняются, британские власти считают, что страна должна научиться жить с вирусом, а на смену государственным ограничениям должно прийти проявление личной ответственности. В свою очередь в России ежедневно умирает более 700 заболевших COVID-19. Больше жизней болезнь уносит в двух столицах. Однако возврат общероссийского показателя почти на уровень абсолютного рекорда обеспечил прирост смертности в провинции. Обсуждаем главную тему с врачами В.Шафалиновым и Д.Прокофьевым.

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