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Царьград. Главное. Англия отменила все ограничения из-за короновируса: победа здравого смысла или риск новой вспышки 22.07.2021

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Царьград. Главное 22.07.2021. Англия отменила все ограничения из-за короновируса: победа здравого смысла или риск новой вспышки
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Царьград. Главное - Англия отменила все ограничения из-за короновируса: победа здравого смысла или риск новой вспышки (22 Июля 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 22 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В Англии отменили все обязательные ограничения для борьбы с COVID-19. Их заменили рекомендациями. Хотя риски роста заболеваемости сохраняются, британские власти считают, что страна должна научиться жить с вирусом, а на смену государственным ограничениям должно прийти проявление личной ответственности. В свою очередь в России ежедневно умирает более 700 заболевших COVID-19. Больше жизней болезнь уносит в двух столицах. Однако возврат общероссийского показателя почти на уровень абсолютного рекорда обеспечил прирост смертности в провинции. Обсуждаем главную тему с врачами В.Шафалиновым и Д.Прокофьевым.

 

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