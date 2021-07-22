НАШ - "Смотрящие". США для Путина абсолютный авторитет (22 Июля 2021)
Опубликовано: 23 Июля 2021
Важное. Заявления Козака. Активная паспортизация Донбасса. Соглашение Меркель и Байдена по Северному потоку-2
Еще
Доктор технических наук, профессор, бывший руководитель военной разведки, председатель Службы Безопасности Украины (2003-2005 гг) Игорь Смешко в программе "СМОТРЯЩИЕ" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
- О Северном потоке-2
- О встрече Зеленского и Байдена
- О Порошенко
- Почему другие страны не протестуют против "СП-2"
- О США
- О России и статье Путина
- Россия подала жалобу на Украину
- Что может привести к остановке “СП-2”?
- В Украине готовится новый переворот?
Смотрите онлайн НАШ "Смотрящие". США для Путина абсолютный авторитет (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.