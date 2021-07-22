Важное. Заявления Козака. Активная паспортизация Донбасса. Соглашение Меркель и Байдена по Северному потоку-2

Важное. Меркель и Путин поговорили о "СП-2". Нашу ГТС на металлолом

Доктор технических наук, профессор, бывший руководитель военной разведки, председатель Службы Безопасности Украины (2003-2005 гг) Игорь Смешко в программе "СМОТРЯЩИЕ" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

- О Северном потоке-2

- О встрече Зеленского и Байдена

- О Порошенко

- Почему другие страны не протестуют против "СП-2"

- О США

- О России и статье Путина

- Россия подала жалобу на Украину

- Что может привести к остановке “СП-2”?

- В Украине готовится новый переворот?

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