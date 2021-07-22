Перший Незалежний - Ток-шоу "Голос народа". Газовый вопрос. Повышение тарифов. Зеленский едет в США (22 Июля 2021)
Опубликовано: 23 Июля 2021
Еще
- повышение тарифов;
- деятельность власти;
- экономика Украины;
- газовый вопрос;
- работа парламента;
- встреча Зеленского и Байдена;
- переговоры по Донбассу;
- давление на оппозицию
Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "Голос народа". Газовый вопрос. Повышение тарифов. Зеленский едет в США (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.