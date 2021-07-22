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Президенты Грузии, Молдавии и Украины Саломе Зурабишвили, Майя Санду и Владимир Зеленский подписали в Батуми меморандум «Общий путь к европейской интеграции». Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

"Президенты Грузии, Украины и Молдавии подписали совместный меморандум "Общий путь к европейской интеграции". Стороны договариваются о том, какие шаги будут предприняты на общем пути европейской интеграции. Общее послание "Ассоциированного трио" — укреплять "Восточное партнерство" и работать вместе для европейской интеграции. Историческое соглашение было символично заключено в крепости Петра на берегу Черного моря"

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