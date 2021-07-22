Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время в 21:00 22.07.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время в 21:00
Время в 21:00 22.07.2021
22.07.2021 21.07.2021 20.07.2021 19.07.2021 18.07.2021 17.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 14.07.2021 13.07.2021
Еще

Время в 21:00 (22 Июля 2021)

14 просмотров
1
0
Поделиться
Время в 21:00
Время в 21:00
Подписаться

Опубликовано: 23 Июля 2021

Смотрите в этом выпуске: Россия впервые в своей практике подала жалобу в Европейский суд по правам человека на другое государство; о развитии российского судостроения шла речь на встрече Владимира Путина с главой крупнейшей профильной госкомпании Алексеем Рахмановым; фонд «Подсолнух» стал участником проекта Первого канала «Всем миром 7375»; Мирей Матье в день рождения дала интервью Первому каналу; Первый канал подготовил для зрителей уникальное цифровое решение — олимпийский видеоплеер; в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада.

 

Смотрите онлайн Время в 21:00 (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. СРОЧНО! Ложь Грудинина. Тайная жизнь офшорного коммуниста. Пресс-конференция адвокатов 23.07.2021Николай Стариков. Яна Лантратова: Чем занимается «Союз добровольцев России» 23.07.2021Соловьёв LIVE. «Стареющее посмешище»: Соловьев – о плевке Ахеджаковой на ветеранов и «великой актрисе» Бузовой 23.07.2021Время в 21:00 22.07.2021Армен Гаспарян. Россия идет в ЕСПЧ, Башкирова обжаловала арест, Соболь ворчит и Флорес сидит 23.07.2021Сергей Михеев. Если ЕСПЧ не будет объективным, мы можем спокойно выходить из него 23.07.2021Анатолий Шарий. Зеленский мечется, но уже все 22.07.2021Политическая Россия. Украина, Грузия и Молдавия создают в Чёрном море Антирусский Альянс во имя членства в ЕС 22.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Голос народа". Газовый вопрос. Повышение тарифов. Зеленский едет в США 22.07.2021НАШ. "Смотрящие". США для Путина абсолютный авторитет 22.07.2021НАШ. Важное. Меркель и Путин поговорили о "СП-2". Нашу ГТС на металлолом 22.07.2021Утренний разворот. Утро с Баблоян и Курниковым. Варламов 23.07.2021Дождь. Задержания противников Лукашенко в РФ. Олимпиада. Илья Новиков. Дзядко и Ривина 23.07.2021Формула смысла 23.07.2021Царьград. Главное. Англия отменила все ограничения из-за короновируса: победа здравого смысла или риск новой вспышки 22.07.2021

Все ток-шоу