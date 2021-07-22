Смотрите в этом выпуске: Россия впервые в своей практике подала жалобу в Европейский суд по правам человека на другое государство; о развитии российского судостроения шла речь на встрече Владимира Путина с главой крупнейшей профильной госкомпании Алексеем Рахмановым; фонд «Подсолнух» стал участником проекта Первого канала «Всем миром 7375»; Мирей Матье в день рождения дала интервью Первому каналу; Первый канал подготовил для зрителей уникальное цифровое решение — олимпийский видеоплеер; в Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (22 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.