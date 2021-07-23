Соловьёв LIVE - «Стареющее посмешище»: Соловьев – о плевке Ахеджаковой на ветеранов и «великой актрисе» Бузовой (23 Июля 2021)
Опубликовано: 23 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
Украину обвинили в преступлениях. Запад бросил Киев. Великая газовая сделка. Голованов. Баранец
«В США настоящая истерика». Яков Кедми о том, как американцы кидают Украину, Польшу и Прибалтику
Еще
Спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в театре "Современник" в постановке польского режиссёра Бенниамина Коца. Почему как только талантливая актриса попадает в ЛГБТ-лапы, она становится посмешищем?
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Стареющее посмешище»: Соловьев – о плевке Ахеджаковой на ветеранов и «великой актрисе» Бузовой (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.