«В США настоящая истерика». Яков Кедми о том, как американцы кидают Украину, Польшу и Прибалтику

Спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в театре "Современник" в постановке польского режиссёра Бенниамина Коца. Почему как только талантливая актриса попадает в ЛГБТ-лапы, она становится посмешищем?

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