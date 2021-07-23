Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стала правозащитник, основатель всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России» Яна Валерьевна Лантратова. Эта хрупкая девушка занимается очень важными и серьезными делами – она основала организацию, которая помогает сиротам, спасает детей Донбасса, оказывает помощь семьям, в которых воспитываются дети с определенными проблемами. Направлениями работы СДР являются: оказание помощи в чрезвычайных ситуациях, патриотическое воспитание молодежи, спорт, донорство, борьба за экологию, оказание помощи пожилым и инвалидам. Все это – направления, в которых работают участники СДР.

Смотрите онлайн Николай Стариков Яна Лантратова: Чем занимается «Союз добровольцев России» (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.