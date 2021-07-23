«Стареющее посмешище»: Соловьев – о плевке Ахеджаковой на ветеранов и «великой актрисе» Бузовой

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В прямом эфире следим за пресс-конференцией адвокатов экс-кандидата в президенты Павла Грудинина после сообщений о том, что супруга Грудинина Ирина написала заявление в ЦИК о наличии у него офшора.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО! Ложь Грудинина. Тайная жизнь офшорного коммуниста. Пресс-конференция адвокатов (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.