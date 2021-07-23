Украина, Грузия и Молдавия создают в Чёрном море Антирусский Альянс во имя членства в ЕС

Сегодня состоится церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Парад атлетов, превратившийся за последние годы в парад лицемерия и фармкомпаний, в арену для политических игр, где используются самые подлые методы. Где тут спорт? И зачем вообще нужна такая Олимпиада?

Смотрите онлайн Политическая Россия Современная Олимпиада - парад фармкомпаний и лицемеров (Платон Беседин) (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.